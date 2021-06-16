В Москве выпустили "Тройки" с футболистами сборной России

Фото: Дептранс Москвы

В столице выпустили транспортные карты "Тройка" с футболистами сборной России.

"Сегодня наша сборная сразится со сборной Финляндии во втором матче группового этапа чемпионата Европы по футболу. Всем сердцем болеем за наших парней и верим в победу", – говорится в сообщении Дептранса.

В ведомстве отметили, что москвичи за несколько часов разобрали первую партию "Троек" с футболистами, поэтому в интернет-магазине выпустили еще одну партию карт с игроками сборной – на этот раз с полузащитниками.

Первые 50 счастливчиков, которые соберут все карты, получат в подарок уникальный коллекционный альбом, посвященный чемпионату Европы.

Остальные карты появятся в продаже постепенно в течение всего группового этапа. "Тройки" и альбомы выпущены ограниченным тиражом.

Ранее петербургский кот-оракул Ахилл предсказал победу сборной России над командой Финляндии в матче чемпионата Европы по футболу. Встреча между сборными пройдет 16 июня на стадионе в Санкт-Петербурге.

В стартовом матче группового этапа чемпионата Европы по футболу в субботу, 12 июня, сборная России уступила команде Бельгии. Игра, которая прошла в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 3:0 в пользу бельгийцев. Голами в составе победителей отметились Ромелу Лукаку (10-я и 88-я минуты) и Тома Мёнье (34).

По итогам встречи сборная Бельгии набрала 3 очка и возглавила группу B, опережая команду Финляндии, в чьей копилке также 3 очка, по разнице голов. У сборных России и Дании очков в активе нет.