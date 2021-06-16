В Москве выпустили "Тройки" с футболистами сборной России

Фото: Дептранс Москвы
В столице выпустили транспортные карты "Тройка" с футболистами сборной России.
"Сегодня наша сборная сразится со сборной Финляндии во втором матче группового этапа чемпионата Европы по футболу. Всем сердцем болеем за наших парней и верим в победу", – говорится в сообщении Дептранса.
В ведомстве отметили, что москвичи за несколько часов разобрали первую партию "Троек" с футболистами, поэтому в интернет-магазине выпустили еще одну партию карт с игроками сборной – на этот раз с полузащитниками.
Первые 50 счастливчиков, которые соберут все карты, получат в подарок уникальный коллекционный альбом, посвященный чемпионату Европы.
Остальные карты появятся в продаже постепенно в течение всего группового этапа. "Тройки" и альбомы выпущены ограниченным тиражом.
Ранее петербургский кот-оракул Ахилл предсказал победу сборной России над командой Финляндии в матче чемпионата Европы по футболу. Встреча между сборными пройдет 16 июня на стадионе в Санкт-Петербурге.
В стартовом матче группового этапа чемпионата Европы по футболу в субботу, 12 июня, сборная России уступила команде Бельгии. Игра, которая прошла в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 3:0 в пользу бельгийцев. Голами в составе победителей отметились Ромелу Лукаку (10-я и 88-я минуты) и Тома Мёнье (34).
По итогам встречи сборная Бельгии набрала 3 очка и возглавила группу B, опережая команду Финляндии, в чьей копилке также 3 очка, по разнице голов. У сборных России и Дании очков в активе нет.
Сборные России и Финляндии сыграют в матче Евро-2020 на стадионе в Петербурге 16 июня
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: