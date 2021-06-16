Сборная России одержала первую победу на Евро-2020

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Футболисты сборной России обыграли в матче группового этапа команду Финляндии. Это стало первой победой российских спортсменов на чемпионате Европы.

Встреча второго тура группы B состоялась в Санкт-Петербурге в среду и завершилась со счетом 1:0. На 45-й минуте Алексей Миранчук забил единственный мяч в ворота соперника.

Набрав три очка, российская команда сравнялась по баллам со сборными Финляндии и Бельгии.

Во время матча защитник российской сборной Марио Фернандес получил травму. Спортсмена вынесли с поля на носилках на 26-й минуте первого тайма. Его заменил Вячеслав Караваев.

До этого победу сборной России над командой Финляндии предсказал известный своими пророчествами эрмитажный кот Ахилл. Из двух мисок, поставленных рядом с флагами команд, он предпочел ту, что находилась у российского.