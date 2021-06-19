Англия и Шотландия провели ничейный матч на Евро-2020

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Сборная Англии провела ничейный матч против команды Шотландии в рамках группового этапа чемпионата Европы по футболу.
Встреча прошла на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Игра завершилась со счетом 0:0.
Лучшим игроком матча был признан полузащитник сборной Шотландии Билли Гилмор. Об этом информирует официальный сайт УЕФА.
По результатам второго тура в группе D первое место занимает сборная Чехии. В активе этой команды 4 очка. Вторыми идут англичане (4 балла), третьими – хорваты (1 балл).
Замыкает турнирную таблицу группы сборная Шотландии. Команда смогла набрать одно очко за два проведенных матча.
Заключительный тур состоится 22 июня. В этот день Чехия сыграет с Англией, а Шотландия – с Хорватией. Игры начнутся в 22:00.
Ранее сборная Швеции выиграла у команды Словакии в матче группового этапа чемпионата Европы по футболу. Встреча состоялась в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 1:0.