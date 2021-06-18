Сборная Швеции одержала победу над командой Словакии в матче ЧЕ

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Сборная Швеции выиграла у команды Словакии в матче группового этапа чемпионата Европы по футболу. Встреча состоялась в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 1:0.

На 77-й минуте Эмиль Форсберг забил гол с пенальти.

В первом туре сборная Швеции сыграла вничью с командой Испании – 0:0, сборная Словакии победила команду Польши – 2:1.

В заключительном матче группового этапа шведы сыграют с поляками. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге 23 июня.

Ранее сообщалось, что финальный матч Евро-2020 могут перенести из Лондона в Будапешт, так как Великобритания не готова предоставить гарантий на большую заполненность стадиона болельщиками из-за коронавирусных ограничений.