Финал Евро-2020 могут перенести из Лондона из-за ограничений по COVID-19

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Финальный матч Евро-2020 могут перенести из Лондона в Будапешт, так как Великобритания не готова предоставить гарантий на большую заполненность стадиона болельщиками из-за коронавирусных ограничений. Об этом сообщает "Газета.ру".

В то же время в Венгрии готовы заполнить 100% мест на стадионе.

Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) уже оповестил премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о возможном переносе матча и ждет от принимающей стороны конкретных действий.

Евро-2020 стартовал 11 июня и продлится до 11 июля. Матчи проходят в 11 городах континента. По плану, финальная встреча должна состояться на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

В Будапеште игры проходят на "Пушкаш Арене". Стадион был заполнен на 82% на матче стартового тура группового этапа Евро-2020 между сборными Венгрии и Португалии.

Ранее в Союзе европейских футбольных ассоциаций обнародовали рейтинг пяти наиболее скоростных игроков чемпионата Европы. Первые две строчки заняли защитник сборной Италии Леонардо Спинаццола и полузащитник сборной Уэльса Дэниел Джеймс.

