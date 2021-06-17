В UEFA назвали самых быстрых футболистов Евро-2020

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В Союзе европейских футбольных ассоциаций (UEFA) обнародовали рейтинг пяти наиболее скоростных игроков чемпионата Европы. Первые две строчки заняли защитник сборной Италии Леонардо Спинаццола и полузащитник сборной Уэльса Дэниел Джеймс, передает RT.

В списке также числятся нападающий сборной Англии Рахим Стерлинг, нападающий сборной Швейцарии Брил Эмболо и защитник сборной Италии Джованни Ди Лоренцо.

Ранее сборная Италии одержала победу над Швейцарией в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы. Встреча прошла на стадионе "Олимпико" в Риме. Игра завершилась со счетом 3:0.

В составе Италии дважды отличился Мануэль Локателли на 26-й и 52-й минутах. Еще один гол на 89-й минуте забил Чиро Иммобиле. Таким образом, команда Италии первой досрочно вышла в плей-офф Евро-2020.

