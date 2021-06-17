Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Спорт

13:53

В UEFA назвали самых быстрых футболистов Евро-2020

спорт

Фото: AP Photo/Alessandra Tarantino, Pool

В Союзе европейских футбольных ассоциаций (UEFA) обнародовали рейтинг пяти наиболее скоростных игроков чемпионата Европы. Первые две строчки заняли защитник сборной Италии Леонардо Спинаццола и полузащитник сборной Уэльса Дэниел Джеймс, передает RT.

В списке также числятся нападающий сборной Англии Рахим Стерлинг, нападающий сборной Швейцарии Брил Эмболо и защитник сборной Италии Джованни Ди Лоренцо.

Ранее сборная Италии одержала победу над Швейцарией в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы. Встреча прошла на стадионе "Олимпико" в Риме. Игра завершилась со счетом 3:0.

В составе Италии дважды отличился Мануэль Локателли на 26-й и 52-й минутах. Еще один гол на 89-й минуте забил Чиро Иммобиле. Таким образом, команда Италии первой досрочно вышла в плей-офф Евро-2020.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать