Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Спорт

00:02

Сборная Италии разгромила Швейцарию и вышла в плей-офф Евро-2020

спорт

Фото: POOL/EPA/AP/Ettore Ferrari

Сборная Италии одержала победу над Швейцарией в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы.

Встреча прошла на стадионе "Олимпико" в Риме. Игра завершилась со счетом 3:0.

В составе Италии дважды отличился Мануэль Локателли на 26-й и 52-й минутах. Еще один гол на 89-й минуте забил Чиро Иммобиле.

Таким образом, команда Италии первой досрочно вышла в плей-офф Евро-2020.

Ранее футболисты сборной России обыграли в матче группового этапа команду Финляндии. Это стало первой победой российских спортсменов на чемпионате Европы.

Встреча второго тура группы B состоялась в Санкт-Петербурге в среду и завершилась со счетом 1:0. На 45-й минуте Алексей Миранчук забил единственный мяч в ворота соперника.

Сборная России одержала победу над Финляндией в матче Евро по футболу

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать