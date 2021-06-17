Сборная Италии разгромила Швейцарию и вышла в плей-офф Евро-2020

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Сборная Италии одержала победу над Швейцарией в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы.

Встреча прошла на стадионе "Олимпико" в Риме. Игра завершилась со счетом 3:0.

В составе Италии дважды отличился Мануэль Локателли на 26-й и 52-й минутах. Еще один гол на 89-й минуте забил Чиро Иммобиле.

Таким образом, команда Италии первой досрочно вышла в плей-офф Евро-2020.

Ранее футболисты сборной России обыграли в матче группового этапа команду Финляндии. Это стало первой победой российских спортсменов на чемпионате Европы.

Встреча второго тура группы B состоялась в Санкт-Петербурге в среду и завершилась со счетом 1:0. На 45-й минуте Алексей Миранчук забил единственный мяч в ворота соперника.