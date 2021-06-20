Сборная Италии обыграла команду Уэльса в матче Евро-2020

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Сборная команда Италии победила футболистов Уэльса в матче группового этапа чемпионата Европы по футболу. Игра завершилась со счетом 1:0.

Встреча третьего тура группы А проходила в Риме. Победный гол на 39-й минуте забил Маттео Пессина. При этом команда противника на 55-й минуте лишилась Итана Ампаду.

Таким образом, команда Италии набрала 9 очков и стала лидером турнирной таблицы. Команда Уэльса, несмотря на поражение, также вышла в плей-офф.

Ранее сборная Испании по футболу провела ничейный матч с командой Польши в рамках группового этапа чемпионата Европы по футболу.

Игра прошла на стадионе в испанской Севилье. Встреча завершилась со счетом 1:1.

