На матче Украина – Швеция болельщику с российским флагом порвали футболку

Фото: телеграм-канал Life Shot
Болельщику, который пришел с российским флагом на трибуну с украинскими фанатами, порвали футболку. Инцидент произошел во время матча 1/8 финала чемпионата Европы между сборными Украины и Швеции (2:1), сообщает Ofnews на своей странице в Twitter.
Сначала российский болельщик и фанаты национальной сборной Украины обнимались. Однако потом, если судить по представленным кадрам, футболка мужчины пострадала. На фото видно, что болельщик с российской символикой стоит на трибуне в разорванной футболке и держится за лицо.
Встреча между Украиной и Швецией прошла в Глазго 29 июня. В первом тайме по голу забила каждая из команд: на 27-й минуте отличился Александр Зинченко, на 43-й – Эмиль Форсберг. На 120-й минуте решающий мяч забил вышедший на замену игрок украинской сборной Артем Довбык. Команда посвятила победу травмированному нападающему Артему Беседину.
Ранее стало известно, что соперником Украины в следующем матче Евро станет команда Англии. Сборная добилась победы над Германией со счетом 2:0.
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