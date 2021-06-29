Сборная Англии обыграла немцев и вышла в четвертьфинал Евро-2020

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Сборная Англии одержала победу над командой Германии в матче 1/8 финала Евро-2020. Встреча прошла в Лондоне и завершилась со счетом 2:0.

Первый гол на 75-й минуте забил Рахим Стерлинг, со вторым на 86-й минуте отличился Гарри Кейн.

Это был предпоследний матч 1/8 финала. 3 июля в четвертьфинале подопечным Гарета Саутгейта предстоит сразиться с победителем матча между командами Швеции и Украины, который начнется 29 июня в 22:00 мск.

Ранее стало известно, что сборная Швейцарии обыграла Францию в серии пенальти и вышла в 1/4 финала Евро-2020. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 3:3.

