Сборная Швейцарии обыграла Францию в серии пенальти и вышла в 1/4 финала Евро-2020

Фото: Pool Reuters/AP/Marko Djurica
Сборная Швейцарии обыграла Францию в серии пенальти в матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу.
Игра прошла на стадионе "Националь" в Бухаресте. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 3:3. При этом в серии пенальти точнее оказались швейцарцы.
В составе команды Швейцарии голы забили Харис Сеферович (15-я и 81-я минуты) и Марио Гавранович (90). У французов забитые мячи на счету Карима Бензема (57, 59) и Поля Погба (75).
Серия послематчевых пенальти завершилась со счетом 5:4 в пользу швейцарцев. Свой удар в концовке не реализовал французский нападающий Килиан Мбаппе.
Таким образом, действующий чемпион мира сборная Франции вылетела из розыгрыша Евро-2020.
В четвертьфинальном матче сборная Швейцарии сыграет с командой Испании. Игра пройдет 2 июля в Санкт-Петербурге.
Ранее в матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу победу над вице-чемпионом мира – 2018 командой Хорватии одержала сборная Испании. Сделать это удалось в дополнительное время. Встреча прошла в Копенгагене и завершилась со счетом 5:3.
До этого стало известно, что сборная Португалии во главе с нападающим Криштиану Роналду покидает чемпионат Европы – 2020 после поражения от Бельгии. Встреча между этими командами закончилась со счетом 1:0 в пользу бельгийцев. Единственный гол встречи забил полузащитник Торган Азар в конце первого тайма.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: