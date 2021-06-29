Сборная Швейцарии обыграла Францию в серии пенальти и вышла в 1/4 финала Евро-2020

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Сборная Швейцарии обыграла Францию в серии пенальти в матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу.

Игра прошла на стадионе "Националь" в Бухаресте. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 3:3. При этом в серии пенальти точнее оказались швейцарцы.

В составе команды Швейцарии голы забили Харис Сеферович (15-я и 81-я минуты) и Марио Гавранович (90). У французов забитые мячи на счету Карима Бензема (57, 59) и Поля Погба (75).

Серия послематчевых пенальти завершилась со счетом 5:4 в пользу швейцарцев. Свой удар в концовке не реализовал французский нападающий Килиан Мбаппе.

Таким образом, действующий чемпион мира сборная Франции вылетела из розыгрыша Евро-2020.

В четвертьфинальном матче сборная Швейцарии сыграет с командой Испании. Игра пройдет 2 июля в Санкт-Петербурге.

Ранее в матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу победу над вице-чемпионом мира – 2018 командой Хорватии одержала сборная Испании. Сделать это удалось в дополнительное время. Встреча прошла в Копенгагене и завершилась со счетом 5:3.

До этого стало известно, что сборная Португалии во главе с нападающим Криштиану Роналду покидает чемпионат Европы – 2020 после поражения от Бельгии. Встреча между этими командами закончилась со счетом 1:0 в пользу бельгийцев. Единственный гол встречи забил полузащитник Торган Азар в конце первого тайма.