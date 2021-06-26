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Спорт

21:26

Сборная Дании стала первым четвертьфиналистом Евро-2020

спорт

Фото: AP Photo/Dean Mouhtaropoulos/Pool via AP

Сборная Дании по футболу стала первым участником четвертьфинала Евро-2020, разгромив в матче 1/8 финала команду Уэльса со счетом 4:0.

В игре, которая состоялась в Амстердаме, голами отметились Каспер Дольберг, оформивший дубль (27-я и 49-я минуты), Йоаким Меле (88) и Мартин Брейтуэйт (90+6).

Кроме того, на 90-й минуте встречи арбитр удалил с поля полузащитника сборной Уэльса Харри Уилсона.

По итогам встречи Дания вышла в 1/4 финала чемпионата, впервые с 1992 года забив голы в плей-офф Евро. Тогда датчане сумели завоевать титул.

Ранее почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков оценил выступление сборной Англии на Евро-2020 как самое скучное из всех команд. Он отметил, что наиболее интересную игру пока демонстрируют сборные Нидерландов и Франции, которых, как считает Колосков, можно отнести к явным фаворитам.

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