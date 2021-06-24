Почетный президент РФС назвал самую скучную команду на Евро-2020

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Выступление сборной Англии по футболу пока является самым скучным на Евро-2020, заявил почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков. Об этом сообщает РИА Новости.

Он отметил, что наиболее интересную игру пока демонстрируют сборные Нидерландов и Франции, которых, как считает Колосков, можно отнести к явным фаворитам.

"Выправляется команда Испании, которая показывает ту игру, к которой она стремилась. Также отмечу очень качественный футбол итальянцев: современный, быстрый, техничный, разнообразный. Сборная Германии не впечатлила", – поделился мнением Колосков.

По его словам, команду Англии с такой игрой можно назвать фаворитом турнира лишь с большой натяжкой.

"Вечные перепасы на своей половине поля в течение пятидесяти минут. Убежит иногда Стерлинг – забьют. Не убежит – не забьют. Мне кажется, Германия выиграет у них", – указал Колосков, комментируя возможный расклад матча 1/8 финала между Англией и Германией.

Ранее определились все участники плей-офф Евро-2020. Заключительные игры группового этапа прошли 23 июня. В 1/8 финала состоятся матчи Уэльс – Дания, Италия – Австрия, Нидерланды – Чехия, Бельгия – Португалия, Швеция – Украина, Франция – Швейцария, Англия – Германия, Хорватия – Испания.

