Сборная Украины впервые вышла в плей-офф чемпионата Европы по футболу

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Сборная Украины по футболу стала участником 1/8 финала чемпионата Европы по итогам двух матчей группы Е с участием Швеции и Испании.

Сборная Швеции обыграла Польшу со счетом 3:2 – дублями в матче отметились Эмиль Форсберг и Роберт Левандовский. Еще один гол оформил Виктор Классон.

Испания, в свою очередь, всухую обыграла Словакию со счетом 5:0. В матче было сразу два автогола – в свои ворота забили Мартин Дубравка и Юрай Куцка.

Согласно правилам Евро-2020, в 1/8 могут сыграть четыре из шести команд, занявших третьи места в группах. Украина заняла такую позицию в группе С.

В активе команды три очка. Она точно не выпадет из четверки лучших третьих мест. Сборная опережает команды Финляндии и Словакии в рейтинге по разнице забитых и пропущенных мячей.

Сборная России ранее уступила Дании в матче группового этапа Евро-2020 со счетом 4:1. Игра определяла второго участника плей-офф после Бельгии.

