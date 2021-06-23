Сборная Украины впервые вышла в плей-офф чемпионата Европы по футболу

Фото: AP Photo/Mihai Barbu/Pool Photo via AP
Сборная Украины по футболу стала участником 1/8 финала чемпионата Европы по итогам двух матчей группы Е с участием Швеции и Испании.
Сборная Швеции обыграла Польшу со счетом 3:2 – дублями в матче отметились Эмиль Форсберг и Роберт Левандовский. Еще один гол оформил Виктор Классон.
Испания, в свою очередь, всухую обыграла Словакию со счетом 5:0. В матче было сразу два автогола – в свои ворота забили Мартин Дубравка и Юрай Куцка.
Согласно правилам Евро-2020, в 1/8 могут сыграть четыре из шести команд, занявших третьи места в группах. Украина заняла такую позицию в группе С.
В активе команды три очка. Она точно не выпадет из четверки лучших третьих мест. Сборная опережает команды Финляндии и Словакии в рейтинге по разнице забитых и пропущенных мячей.
Сборная России ранее уступила Дании в матче группового этапа Евро-2020 со счетом 4:1. Игра определяла второго участника плей-офф после Бельгии.
Команды Хорватии и Англии вышли в плей-офф чемпионата Евро-2020
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: