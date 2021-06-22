Зобнин извинился за ошибку в матче с Данией

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Полузащитник сборной России по футболу Роман Зобнин извинился за результативную ошибку в матче против Дании на Евро-2020. Об этом сообщает издание "Чемпионат".

Во втором тайме встречи Зобнин отдал пас вратарю российской команды Матвею Сафонову, однако передача оказалась неточной. Мяч перехватил Юссуф Поульсен и забил гол.

"Хочу извиниться перед всеми болельщикам, которые в нас верили. В матче с датчанами я совершил грубейшую ошибку, которая не допустима на таком уровне и в такой решающей игре. Я это осознаю", – заявил Роман Зобнин.

Футболист подчеркнул, что планирует поскорее справиться с негативом и продолжить движение вперед.

Накануне сборная России уступила Дании в матче группового этапа Евро-2020 со счетом 4:1. Игра определяла второго участника плей-офф после Бельгии.