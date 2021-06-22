Черчесов провел собрание с командой после вылета с ЧЕ-2020

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов провел собрание с футболистами после вылета с чемпионата Европы – 2020. Об этом сообщает Sports.ru.

Сборная вернулась из Дании, где накануне прошел третий матч группового этапа, в пять утра по московскому времени. Итоговое собрание команды с участием игроков и персонала прошло уже через два часа.

По данным источника, Черчесов отметил командные достоинства и недостатки, а затем пожелал футболистам удачных выступлений за их клубы. Тренер также напомнил о сборе в конце августа.

Накануне сборная России уступила Дании в матче группового этапа Евро-2020 со счетом 4:1. Игра определяла второго участника плей-офф после Бельгии.