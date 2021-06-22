Бельгия обыграла команду Финляндии в матче чемпионата Европы по футболу

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Сборная Бельгии обыграла команду из Финляндии в матче третьего тура группового этапа на Евро-2020. Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 2:0.

В свои ворота мяч на 74-й минуте забил финский голкипер Лукаш Градецки, кроме того, на 65-й минуте он забил гол, который был отменен после использования системы видеоассистента рефери, судьи зафиксировали офсайд. На 81-й минуте матча гол забил футболист сборной Бельгии Ромелу Лукаку.

В понедельник, 21 июня, в матче за выход в плей-офф на Евро-2020 сборная России проиграла команде из Дании. Встреча закончилась со счетом 4:1. Игра прошла на стадионе в Копенгагене.

После первого тайма счет составил 0:1. Голом на 38-й минуте отметился Миккель Дамсгаард и на 59-й – Юссуф Поульсен. Во втором тайме первый гол в ворота сборной Дании забил Артем Дзюба. Таким образом, он разделил лидерство с Александром Кержаковым в списке лучших бомбардиров в истории сборной России по футболу.