РФС подведет итоги работы сборной России на чемпионате Европы

Исполком РФС в ближайшее время оценит работу тренерского штаба сборной России на Евро-2020

Российский футбольный союз (РФС) планирует в ближайшее время провести заседание исполкома, чтобы оценить результаты сборной России на чемпионате Европы, сообщила РИА Новости служба коммуникаций РФС .

Участником заседания исполкома станет Станислав Черчесов – главный тренер российской сборной, который и подведет итоги выступления на турнире. Команда завершила свое участие в чемпионате, уступив сборным Бельгии (0:3) и Дании (1:4) и обыграв финнов (1:0). Так, в группе В Россия оказалась на последнем месте.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко выразила недовольство выступлением сборной России на Евро-2020 и заявила, что футбольная политика требует изменений.

