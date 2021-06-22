Владимир Стогниенко прокомментировал итоги сборной России на чемпионате Европы – 2020

Вся страна обсуждает выступление российской сборной на чемпионате Европы – 2020. Команда проиграла Дании с результатом 1:4.

Артем Дзюба извинился перед болельщиками и рассказал, что наша сборная не умеет играть под давлением. Он посетовал на слабую психологию.

Теперь все взгляды прикованы к тому, что будет с главным тренером Станиславом Черчесовым. В Сети появилась информация, что его попросили покинуть свой пост, однако в РФС комментировать эту информацию отказались.

Перспективы сборной России и ее дальнейшую судьбу обсудили со спортивным комментатором Владимир Стогниенко. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.