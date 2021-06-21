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Спорт

21 июня, 22:02

Начался матч Россия – Дания за путевку в плей-офф Евро-2020

спорт

Фото: ТАСС/Григорий Дукор

В Копенгагене начался финальный матч сборной России на групповом этапе чемпионата Европы-2020.

В третьем матче первенства национальная команда играет против Дании. На данный момент сборная России находится на второй позиции в группе, которая дает право выйти в плей-офф. Дания располагается на четвертой позиции.

В стартовый состав российской сборной попали Матвей Сафонов, Георгий Джикия, Игорь Дивеев, Марио Фернандес, Федор Кудряшов, Магомед Оздоев, Роман Зобнин, Далер Кузяев, Александр Головин, Алексей Миранчук, Артем Дзюба.

Ранее стало известно, что помимо Италии и Уэльса в 1/8 финала чемпионата Европы вышли сборные Нидерландов и Австрии.

Сборная России одержала победу над Финляндией в матче Евро по футболу

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