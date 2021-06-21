Нейросеть предсказала судьбу российской сборной на Евро-2020

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Нейросеть проанализировала данные о результатах квалификации Евро-2020, а также об исходах матчей самого чемпионата и спрогнозировала вероятный исход для сборной России. Предполагается, что она дойдет до четвертьфинала турнира, сообщает РИА Новости со ссылкой на производителя сервисных роботов компанию Promobot.

"Согласно прогнозу, Россия выиграет последний матч группового этапа против Дании 21 июня и выйдет в 1/8 финала со второго места в группе. В первом раунде плей-офф россияне будут сильнее сборной Уэльса, а в 1/4 финала встретятся с командой Нидерландов, которые, в свою очередь, обыграют в 1/8 шведов", – рассказали в компании.

Там заявили, что на этом соревнования для россиян закончатся: в полуфинал пройдет команда из Нидерландов.

Уточняется, что разработчики использовали разные нейросети, одна их которых – GPT-3, недавно представленная основателем Tesla Илоном Маском. Они анализировали около 10 гигабайт данных. Их массив включал в себя протоколы матчей, данные о составах сборных, травмах и даже месте проведения матча с пяти последних чемпионатов Европы, в которых участвовала Россия.

16 июня сборная России одержала свою первую победу на Евро-2020. Россияне обыграли в матче группового этапа команду Финляндии. Встреча второго тура группы B состоялась в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 1:0. На 45-й минуте Алексей Миранчук забил единственный мяч в ворота соперника.

Набрав три очка, российская команда сравнялась по баллам со сборными Финляндии и Бельгии.

