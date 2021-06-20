Миранчук номинирован на звание автора лучшего гола второго тура Евро-2020

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Названы четыре претендента на звание автора лучшего гола второго тура групповой стадии футбольного чемпионата Европы. Информация об этом размещена на сайте УЕФА.

Известно, что в число номинантов вошел российский полузащитник Алексей Миранчук. Речь идет о голе футболиста в ворота сборной Финляндии.

Помимо Миранчука на награду претендуют полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брейне, полузащитник сборной Италии Мануэль Локателли и форвард сборной Португалии Криштиану Роналду.

Поддержать россиянина можно в голосовании на официальном сайте УЕФА.

Ранее футболисты сборной России обыграли в матче группового этапа команду Финляндии. Это стало первой победой российских спортсменов на чемпионате Европы.

Встреча второго тура группы B состоялась в Санкт-Петербурге в среду и завершилась со счетом 1:0. На 45-й минуте Алексей Миранчук забил единственный мяч в ворота соперника.