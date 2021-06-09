T-Killah рассказал о самочувствии после госпитализации

Фото: instagram.com/t_killah

Рэпер T-Killah (Александр Тарасов) рассказал о своем состоянии после госпитализации с двусторонней пневмонией.

Он отметил, что у него началась паника, когда его привезли в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

"Паника спала, когда тест на корону оказался положительным и КТ показало двустороннее поражение легких!" – написал T-Killah на своей странице в Instagram.

Рэпер отметил, что болезнь проходит тяжело, ему пришлось привыкнуть к тому, что температура по ночам поднимается до 39,9.

"Глюки, пропали запахи, кашель, тяжело дышать вдвойне, так как у меня астма, головная боль, кости и суставы ломит дико! В какой-то час оглох и перестал чувствовать ноги, [лицо] онемело", – добавил он.

О госпитализации артиста стало известно накануне. Его представитель рассказала, что T-Killah попал в больницу с двусторонней пневмонией и подозрением на коронавирус.

В сентябре прошлого года сообщалось, что T-Killah почувствовал себя плохо и упал в обморок на вечеринке в честь дня рождения жены. Прибывшая на место бригада медиков оказала всю необходимую помощь. Спустя некоторое время Александр пришел в себя.

