Рэпер T-Killah упал в обморок на дне рождения жены

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Популярный рэп-исполнитель Александр Тарасов, известный под псевдонимом T-killah, почувствовал себя плохо и упал в обморок на вечеринке в честь дня рождения жены, сообщают "Дни.ру".
Уточняется, что артист упал на пол и из его рта пошла пена. Прибывшая на место бригада медиков оказала всю необходимую помощь. Спустя некоторое время Александр пришел в себя. Рэпер отказался от госпитализации. Также он не стал комментировать произошедшее.
Ранее во время выступления перед депутатами нового состава Народного совета арабской республики стало плохо президенту Сирии Асаду Башару. После небольшого перерыва глава продолжил свое выступление, а позже снова вышел, чтобы принять лекарство. Уточняется, что Асад прервал свою речь из-за внезапного падения артериального давления.
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