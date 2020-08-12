Асаду стало плохо во время выступления в парламенте

12 августа, 20:39
Фото: АР/SANA
Во время выступления перед депутатами нового состава Народного совета арабской республики президенту Сирии Асаду Башару стало плохо, сообщает агенство SANA. Он почувствовал недомогание из-за приступа гипотонии.
"Президент Асад прервал свою речь из-за внезапного падения артериального давления", – говорится в сообщении.
После небольшого перерыва глава продолжил свое выступление, а позже снова вышел, чтобы принять лекарство.
В понедельник открылась сессия однопалатного парламента нового созыва. 19 июля прошли выборы в Народный совет Сирии на многопартийной основе. Борьбу за 250 парламентских мест вели 1 656 кандидатов, в том числе 200 женщин.
Ранее Вашингтон объявил о введении новых санкций против Сирии в рамках закона "Цезарь". Новые меры США представил в социальной сети Twitter госсекретарь Майк Помпео. Он объяснил, что цель Вашингтона – за счет экономических действий привлечь к ответственности президента САР Башара Асада и его окружения за действия против мирных граждан.
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