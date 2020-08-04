SANA сообщило о воздушной атаке по Сирии

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Стало известно о воздушной атаке по Сирии. Об этом передает государственное агентство SANA.

Сообщается, что средства ПВО страны отразили вражеские атаки на юго-западе Дамаска.

"Ровно в 22:40 (по местному времени. – Прим.ред.) вертолеты враждебного Израиля выпустили ракеты по ряду передовых позиций", – сообщили в пресс-службе Вооруженных сил Сирии.

Отмечается, что в результате атаки был нанесен материальный ущерб. При этом о погибших или пострадавших не сообщается.

В свою очередь, израильская сторона заявила, что атака стала ответом на инцидент, произошедший накануне. Накануне израильские военные уничтожили четверых боевиков, пытавшихся заложить взрывное устройство на Голанских высотах.

"Армия Израиля считает правительство Сирии ответственным за все действия на сирийской территории и будет продолжать решительно действовать против любых нарушений суверенитета", – отметили в израильских войсках.

20 июля ПВО Сирии также отразили воздушную атаку по Дамаску. Уточнялось, что нападение было предпринято силами Израиля.