При взрыве во время патрулирования РФ и Турции в Идлибе никто не погиб

15:40
Фото: ТАСС/Минобороны РФ
В результате взрыва, прогремевшего в сирийском Идлибе во время совместного патрулирования военнослужащих России и Турции, никто не погиб, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Минобороны Турции.
В ведомстве отметили, что террористы совершили нападение на 21-й Объединенный патруль Турции и России при помощи заминированного автомобиля. Частично повреждены два транспортных средства. Патрулирование будет продолжено с учетом всех необходимых мер, добавили в Минобороны.
Инцидент произошел утром 14 июля при патрулировании трассы М-4 в районе населенного пункта Эриха в южной части зоны деэскалации Идлиб. В результате происшествия трое военнослужащих из России получили легкие ранения. Также пострадали члены турецкого экипажа.
Накануне российские средства ПВО успешно отразили атаку беспилотников на авиабазу Хмеймим в Сирии. В результате случившегося никто не пострадал. Российская авиабаза продолжает работу в штатном режиме.
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