При взрыве во время патрулирования РФ и Турции в Идлибе никто не погиб

Фото: ТАСС/Минобороны РФ

В результате взрыва, прогремевшего в сирийском Идлибе во время совместного патрулирования военнослужащих России и Турции, никто не погиб, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Минобороны Турции.

В ведомстве отметили, что террористы совершили нападение на 21-й Объединенный патруль Турции и России при помощи заминированного автомобиля. Частично повреждены два транспортных средства. Патрулирование будет продолжено с учетом всех необходимых мер, добавили в Минобороны.

Инцидент произошел утром 14 июля при патрулировании трассы М-4 в районе населенного пункта Эриха в южной части зоны деэскалации Идлиб. В результате происшествия трое военнослужащих из России получили легкие ранения. Также пострадали члены турецкого экипажа.

Накануне российские средства ПВО успешно отразили атаку беспилотников на авиабазу Хмеймим в Сирии. В результате случившегося никто не пострадал. Российская авиабаза продолжает работу в штатном режиме.