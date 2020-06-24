Российские ПВО отразили атаку беспилотников террористов вблизи базы Хмеймим

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Российские средства противовоздушной обороны отразили атаку беспилотных летательных аппаратов вблизи авиабазы Хмеймим. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирала Александра Щербицкого.

По его данным, БЛА террористов были выявлены 22 июня около 22:30 российскими средствами ПВО.

"Огнем российских и сирийских средств ПВО сбито два беспилотных летательных аппарата боевиков в ударном оснащении", – сообщил Щербицкий.

Он отметил, что в результате случившегося на российской базе Хмеймим никто не пострадал. Материальный ущерб причинен не был.

"Запуск БЛА осуществлен с подконтрольной незаконным вооруженным формированиям территории Идлибской зоны деэскалации – из долины Эль-Габ в провинции Идлиб", – заявил контр-адмирал.

Информация о запуске была передана турецкой стороне по линии совместного координационного центра. По данному факту будет проведено расследование инцидента. В дальнейшем это поможет в принятии мер по ликвидации террористической угрозы.

20 января беспилотники также предприняли попытку атаковать российскую авиабазу в Сирии. Тогда воздушные цели были уничтожены на безопасной дистанции.