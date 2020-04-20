Российские ВКС сопроводили американский самолет, державший курс на Сирию

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В министерстве обороны РФ рассказали о сопровождении американского самолета в нейтральных водах Средиземного моря, сообщает РИА Новости.

Неопознанное судно летело в сторону российских военных объектов в Сирии. Дежурный самолет был послан с авиабазы Хмеймим для опознания цели.

Российский летчик идентифицировал судно как принадлежащее военно-морским силам США и начал сопровождать его. После этого американский самолет изменил курс.

В Минобороны напомнили, что самолеты воздушно-космических сил России используют воздушное пространство над нейтральными водами в строгом соответствии с международным правом.

Ранее стало известно, что российский танк новейшего производства "Армата" прошел испытания в Сирии. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что в Минобороны поставили задачу по дополнительным техническим решениям для выхода танка на серийную поставку в 2021 году.