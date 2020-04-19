Танк "Армата" испытали в Сирии

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Новейший российский танк "Армата" прошел испытания в Сирии. С таким заявлением выступил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

"Танк "Армата" – это боевая машина, которой нет аналогов в мире. Она дорогая еще потому, что проходит еще цикл дополнительных испытаний, модернизации", – приводит РИА Новости его слова.

Мантуров отметил, что в министерстве обороны заказали дополнительные технические решения для дальнейшего выхода на серийную поставку в 2021 году.

Уточняется, что предварительные заявки на экспорт данной техники уже фиксируются, однако поставлять танки за рубеж будет возможно после того, как они поступят в войска и получат паспорт экспортного облика.

Ранее американцы оценили российские гиперзвуковые противокорабельные ракеты "Циркон". В США заявили, что они несут серьезную угрозу для любого флота, несмотря на отсутствие ядерной боеголовки.