Помпео обвинил Россию в гибели турецких военных в Сирии

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Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия ответственна за гибель десятков турецких военных в ходе своих военных операций, сообщает РИА Новости.

"Мы поддерживаем нашего союзника по НАТО Турцию и рассматриваем новые меры для поддержки Турции и завершения насилия", – отметил он.

27 февраля в ходе наступления боевиков запрещенной в РФ террористической группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" на позиции сирийской правительственной армии под ответным обстрелом погибли 36 военнослужащих армии Турции.

Российская сторона заявила, что незамедлительно оказала помощь по обеспечению прекращения огня и эвакуации погибших и раненых.

5 марта в Москве состоялись переговоры лидеров России и Турции. Владимир Путин и Тайип Эрдоган договорились о совместном урегулировании конфликта и прекращении огня. В частности, российские и турецкие военные начали патрулировать трассу М-4.