Российский военнослужащий погиб в Сирии при ДТП

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Военнослужащий-контрактник ВС РФ погиб в ДТП в Сирии. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

По предварительным данным, причиной аварии могла стать неисправность автомобиля. В ведомстве рассказали, что инцидент произошел 11 марта на горном участке автодороги Аль-Кадмус – Банияс.

Автомобиль "Урал-4320" авиабазы Хмеймим двигался в составе колонны и съехал в кювет, протаранив постройку. Находившийся в кабине автомобиля военный скончался. По данным агентства SANA, еще два человека получили травмы.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил об уничтожении восьми российских зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" в сирийской провинции Идлиб с помощью наших беспилотников.