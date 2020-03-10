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Политика

17:18

Эрдоган заявил об уничтожении восьми комплексов "Панцирь" в Идлибе

политика за рубежом

Фото: ТАСС/AP Photo/Burhan Ozbilici

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил об уничтожении восьми зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщает ИА "НСН".

"Мы уничтожили восемь "Панцирей" в Идлибе с помощью наших беспилотников. Их стоимость очень высока, это важные системы ПВО", – заявил турецкий лидер после визита в Брюссель.

Ситуация на территории сирийской провинции обострилась после того, как 27 февраля боевики террористической группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" (организация запрещена в РФ) начали наступление на позиции сирийской правительственной армии. Войска открыли ответный огонь, в результате чего также пострадали турецкие военные.

Под обстрелом погибли 36 военнослужащих армии Турции, сообщалось также более чем о 30 раненых. Российская сторона, как только стало известно о столкновении, помогла обеспечить прекращение огня и эвакуацию погибших и раненых.

Из-за напряженной обстановки в регионе в Москве состоялись переговоры лидеров России и Турции. Владимир Путин и Тайип Эрдоган договорились о совместном урегулировании конфликта и прекращении огня, что было закреплено в особом документе. В частности, российские и турецкие военные будут патрулировать трассу М-4.

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