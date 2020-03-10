Эрдоган предложил Путину совместно добывать нефть в Сирии

16:37
Фото: kremlin.ru
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил главе РФ Владимиру Путину заняться совместной добычей нефти в Сирии для обеспечения подъема экономики страны, сообщает ИА "НСН".
Об этом турецкий лидер рассказал во время перелета из Бельгии в Турцию. Эрдоган отметил, что у России есть планы на месторождения в провинции Хасеке. В связи с этим он предложил объединить усилия для создания совместной подрядной компании.
"Я сделал Путину следующее предложение: "С помощью полученной отсюда нефти мы сделаем подрядную компанию, и если вы финансово поддержите, то давайте поднимем разрушенную Сирию на ноги", – рассказал Эрдоган.
Турецкий лидер не скрыл, что аналогичное предложение он планирует сделать Дональду Трампу. В настоящий момент американцы претендуют на месторождения в Дейр-эз-Зоре, который в настоящий момент удерживают террористы.
6 марта режим прекращения огня вступил в силу в сирийской провинции Идлиб. Его действие должны обеспечивать Россия и Турция. С 15 марта вооруженные силы обеих стран должны начать совместное патрулирование от населенного пункта Трумба до Айн-эль-Хавра.
Однако фактически режим не соблюдается. Местные боевики шесть раз обстреляли населенные пункты в Идлибе.
Напомним, что кризис, связанный с этой провинцией, начался 27 февраля после столкновений сирийских войск и боевиков группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" (организация, запрещенная на территории РФ). В ходе боевых действий солдаты сирийской армии обстреляли позиции турецких вооруженных сил, которые не должны были там находиться.
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