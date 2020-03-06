В сирийском Идлибе вступил в силу режим прекращения огня

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В сирийской провинции Идлиб вступил в силу режим прекращения огня, о котором договорились Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает РБК.

Согласно договору президентов России и Турции, режим прекращения огня вводится с полуночи 6 марта. Лидеры двух стран также подтвердили приверженность заключенным ранее соглашениям.

Страны также решили начать с 15 марта совместное патрулирование от населенного пункта Трумба до Айн-эль-Хавра.

Встреча длилась более шести часов, во время нее лидеры стран обсудили ситуацию в Идлибской зоне деэскалации. В ходе переговоров они согласовали совместный документ по урегулированию ситуации в Сирии.

Помимо пункта о прекращении всех боевых действий на линии соприкосновения с 00:00 6 марта, в соглашении говорится, что Россия и Турция создадут коридор безопасности у трассы М-4 в Сирии протяженностью шесть километров к северу и югу от нее, а с 15 марта будут вести совместное патрулирование вдоль этой автодороги.

Путин выразил уверенность, что благодаря достигнутым договоренностям они смогут урегулировать ситуацию в Идлибе. По итогам переговоров президент РФ отметил, что хоть Москва и не всегда разделяет оценки Анкеры по Сирии, но в критические моменты стороны всегда могли договориться.

Оба лидера согласились с тем, что сейчас важно не допустить ослабления в борьбе с терроризмом, договорившись продолжать сотрудничество в рамках астанинского формата по Сирии.

Ситуация в Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы запрещенной в РФ группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" начали наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия САР открыла ответный огонь. По информации Минобороны РФ, обстрелу подверглись в том числе турецкие военные, которые не должны были там находиться.

В настоящий момент боевые действия возле Идлиба по-прежнему не стихают. Турция продолжает реализацию военной операции "Весенний щит". Так, недавно турецкие войска уничтожили 300 сирийских военных. До этого Анкара рассказала о сбитом самолете вооруженных сил Сирии.

