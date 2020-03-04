Путин обсудил с членами Совета безопасности РФ ситуацию в Идлибе

Фото: ТАСС/Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ
Владимир Путин обсудил с членами Совета безопасности РФ ситуацию вокруг сирийского Идлиба на фоне намеченных переговоров с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
Песков рассказал, что участники совещания также затронули вопросы российско-турецких двусторонних отношений. В совещании участвовали Михаил Мишустин, спикер ГД Вячеслав Володин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, замглавы Совбеза Дмитрий Медведев, глава МИД Сергей Лавров и ряд руководителей силовых ведомств.
Президенты двух стран Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган встретятся в Москве 5 марта. Главным вопросом российско-турецких отношений остается проблема с Идлибом.
В настоящий момент боевые действия возле Идлиба по-прежнему не стихают. Турция продолжает реализацию военной операции "Весенний щит". Так, недавно турецкие войска уничтожили 300 сирийских военных. До этого Анкара рассказала о сбитом самолете вооруженных сил Сирии.
В связи с обострением ситуации в Идлибе в Турции рассматривают вариант с перекрытием черноморских проливов. На фоне напряженности между Россией и Турцией граждане РФ отказываются от путевок в Турцию.
Ситуация в Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы запрещенной в РФ группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" начали наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия САР открыла ответный огонь. По информации Минобороны РФ, обстрелу подверглись в том числе турецкие военные, которые не должны были там находиться.
Турция сообщила об уничтожении 300 сирийских солдат
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