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Политика

02 марта, 19:29

В Германии предложили ввести санкции против РФ из-за Идлиба

политика

Фото: depositphotos/selensergen

Глава комитета бундестага по международной политике, кандидат в председатели партии Христианско-демократический союз (ХДС) Норберт Реттген призвал ввести санкции против РФ в связи с ситуацией в Идлибе, сообщает РИА Новости.

По словам Реттгена, дружеские призывы к России совершенно бесполезны. Он заявил, что нужно показать "политическое и массивное экономическое давление", если Владимир Путин "не прекратит эту войну и не сядет за стол переговоров".

"Если бы это была французско-германская инициатива (о санкциях), совместно с другими, это было бы эффективно", – добавил политик.

27 февраля в сирийском Идлибе погибли 34 турецких военнослужащих, попавших под обстрел со стороны правительственных войск Сирии. В Минобороны РФ завили, что они не должны были там находиться.

Кроме того, российская сторона приняла меры для полного прекращения огня сирийскими войсками и обеспечила безопасную эвакуацию погибших и раненых.

В российском военном ведомстве подчеркнули, что авиация ВКС РФ в этом районе не применялась.

После этого воздушное пространство над провинцией Идлиб было закрыто. Все объекты в воздухе будут восприниматься как враждебные и сбиваться силами ПВО.

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