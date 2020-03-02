Российская военная полиция введена в сирийский Саракиб

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Военная полиция РФ введена в сирийский Саракиб для обеспечения безопасности, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

Подразделения российской военной полиции обеспечат беспрепятственное перемещение автотранспорта и гражданского населения по трассам М4 - М5.

Ранее сирийские войска обстреляли в зоне деэскалации турецких военных. Погибли 34 человека.

В Минобороны РФ завили, что турецкие военнослужащие не должны были там находиться. Кроме того, российская сторона приняла меры для прекращения огня и обеспечила безопасную эвакуацию погибших и раненых.

В российском военном ведомстве подчеркнули, что авиация ВКС РФ в этом районе не применялась.

Ранее стало известно, что лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведет встречу с Владимиром Путиным 5 марта.