В Минобороны рассказали об инциденте с турецкими военными в Идлибе

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Фото: AP Photo/Ghaith Alsayed
Сирийские войска 27 февраля обстреляли в Идлибской зоне находившихся вместе с террористами турецких военных. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства обороны РФ.
В ведомстве рассказали, что инцидент произошел в районе населенного пункта Бехун. При этом уточняется, что, согласно данным турецкой стороны, никаких подразделений турецкой армии там не должно было быть.
После сообщений о пострадавших российские военные сделали все, чтобы сирийская армия прекратила обстрел позиций боевиков в районе населенного пункта Бехун. В частности, была обеспечена эвакуация погибших и раненных на территорию Турции.
Ранее губернатор пограничной турецкой провинции Хатай Рахми Доган отмечал, что в результате авиаударов в Идлибе количество погибших возросло до 33. По информации губернатора, еще 36 солдат получили ранения. Сейчас медики продолжают оказывать им помощь.
В партии президента Турции Тайипа Эрдогана сообщили, что из-за случившегося армия страны отныне считает сирийские войска "вражескими целями".
Ранее стало известно, что турецкие военные обстреляли самолеты ВКС России в Идлибе. Сообщалось, что Турция активно применяет переносные зенитные ракетные комплексы, атакуя позиции армии Сирии.
10 февраля правительственные войска Дамаска провели артобстрел турецкого наблюдательного объекта в Идлибе. В результате атаки погибли пять человек.
Минобороны Турции заявило, что в ответ нанесло удар по 115 сирийским целям. При этом утверждается, что 101 бойца "нейтрализовали", уничтожили три танка и сбили вертолет.
Четыре зоны деэскалации в Сирии были созданы в соответствии с майской договоренностью 2017 года на переговорах в Астане представителями России, Ирана и Турции. В 2018 году три территории перешли под контроль Дамаска.
Отношения России и Турции обострились из-за сирийского конфликта
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