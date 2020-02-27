Минобороны опубликовало кадры уничтожения боевиков армейским спецназом

Фото: министерство обороны РФ

Минобороны РФ опубликовало видео, на котором бойцы Сил специальных операций (ССО) ликвидируют боевиков. Поводом стал День ССО, который отмечается 27 февраля.

В ролике длиной 30 секунд показано, как бойцы спецназа ликвидируют боевиков из снайперских винтовок, а также уничтожают машину террористов выстрелом из гранатомета. При этом когда и при каких обстоятельствах были сделаны эти кадры, не уточняется.

День Сил специальных операций отмечают в России с 2015 года. За семь лет существования 13 военных из этого подразделения удостоились высшей государственной награды – звания Героя Российской Федерации.