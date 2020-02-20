Опубликовано видео инцидента с бронемашинами ВС России и США в Сирии

Фото: youtube.com/VĖJAS ŪRAGANAS

В Сети появилась видеозапись инцидента между российскими и американскими военными, которые двигались на бронемашинах в Сирии 19 февраля, сообщает "Вечерняя Москва".

Инцидент произошел в районе города Камышлы на северо-востоке страны. Записал видео пассажир автомобиля, догонявшего колонну машин с российскими флагами. Среди них БТР и бронеавтомобиль "Тигр".

На кадрах "Тигр" пытается обогнать бронированный автомобиль с флагом США, но тот блокирует проезд, а затем заставляет российский броневик съехать на обочину. После этого обе машины останавливаются.

В Центральном командовании США (CENTCOM), а также в Минобороны РФ инцидент не прокомментировали.

Видео: youtube.com

В начале декабря в Минобороны сообщили, что трое российских военных полицейских получили легкие травмы и ушибы при подрыве самодельного устройства рядом с бронемашиной на северо-востоке Сирии. Это произошло во время разведки маршрута для совместного российско-турецкого патруля вблизи населенного пункта Коран (район Кобани провинции Алеппо).