Опубликовано видео инцидента с бронемашинами ВС России и США в Сирии

В Сети появилась видеозапись инцидента между российскими и американскими военными, которые двигались на бронемашинах в Сирии 19 февраля, сообщает "Вечерняя Москва".
Инцидент произошел в районе города Камышлы на северо-востоке страны. Записал видео пассажир автомобиля, догонявшего колонну машин с российскими флагами. Среди них БТР и бронеавтомобиль "Тигр".
На кадрах "Тигр" пытается обогнать бронированный автомобиль с флагом США, но тот блокирует проезд, а затем заставляет российский броневик съехать на обочину. После этого обе машины останавливаются.
В Центральном командовании США (CENTCOM), а также в Минобороны РФ инцидент не прокомментировали.
Видео: youtube.com
В начале декабря в Минобороны сообщили, что трое российских военных полицейских получили легкие травмы и ушибы при подрыве самодельного устройства рядом с бронемашиной на северо-востоке Сирии. Это произошло во время разведки маршрута для совместного российско-турецкого патруля вблизи населенного пункта Коран (район Кобани провинции Алеппо).
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