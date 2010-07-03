Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

В мире

14:45

Российские военные пострадали при взрыве бомбы в Сирии

происшествия за рубежом

Фото: ТАСС/Сергей Новиков

Трое российских военных полицейских получили легкие травмы и ушибы в результате подрыва самодельного устройства рядом с бронемашиной на северо-востоке Сирии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

"Бронеавтомобиль получил повреждения. Находившиеся в бронеавтомобиле трое российских военнослужащих получили легкие травмы и ушибы. Жизни военнослужащих угрозы нет", – заявили в ведомстве.

Минобороны РФ уточнило, что инцидент произошел в понедельник, 2 декабря, во время разведки маршрута для совместного российско-турецкого патруля в 1,5 км западнее населенного пункта Коран (район Кобани провинции Алеппо). На пути бронеавтомобиля военной полиции РФ сработало самодельное взрывное устройство.

Ранее сообщалось, что российская военная полиция взяла под контроль аэродром близ Кобани. До этого там находилась база военных США. На аэродроме развернули патрулирование и боевое охранение.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика