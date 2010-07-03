Российские военные пострадали при взрыве бомбы в Сирии

Фото: ТАСС/Сергей Новиков

Трое российских военных полицейских получили легкие травмы и ушибы в результате подрыва самодельного устройства рядом с бронемашиной на северо-востоке Сирии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

"Бронеавтомобиль получил повреждения. Находившиеся в бронеавтомобиле трое российских военнослужащих получили легкие травмы и ушибы. Жизни военнослужащих угрозы нет", – заявили в ведомстве.

Минобороны РФ уточнило, что инцидент произошел в понедельник, 2 декабря, во время разведки маршрута для совместного российско-турецкого патруля в 1,5 км западнее населенного пункта Коран (район Кобани провинции Алеппо). На пути бронеавтомобиля военной полиции РФ сработало самодельное взрывное устройство.

Ранее сообщалось, что российская военная полиция взяла под контроль аэродром близ Кобани. До этого там находилась база военных США. На аэродроме развернули патрулирование и боевое охранение.

