В Турции пригрозили возобновить операцию в Сирии

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Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара может возобновить военную операцию в Сирии.

По словам дипломата, это произойдет, если Россия и США не выполнят обязательств по отводу курдских формирований из зоны безопасности.

Чавушоглу подчеркнул, что "на сегодняшний день Москва и Вашингтон свои обещания не выполнили", сообщает сайт "Аргументы и факты".

23 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах в Сочи договорились организовать отвод сил самообороны курдов на 30 километров от сирийско-турецкой границы.

Для этого на сирийскую сторону границы были введены подразделения российской военной полиции. Затем началось совместное патрулирование территории в пределах десяти километров от границы.