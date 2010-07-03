Россия перебросит в Сирию дополнительных военных – источник

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Через неделю в Сирию дополнительно перебросят 276 российских военных полицейских и 33 единицы техники, сообщил РИА Новости источник в Минобороны.

По словам собеседника агентства, сейчас в арабской республике нет реальных боевых действий.

Ранее на переговорах Владимира Путина с главой Турции Тайипом Эрдоганом стороны договорились организовать отвод сил самообороны курдов на 30 километров от сирийско-турецкой.

Для этого со среды на сирийскую сторону границы вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы.

Затем начнется совместное патрулирование оговоренной территории российскими и турецкими военными в пределах десяти километров от границы, за исключением города Камышлы.

После переговоров Сергей Шойгу не исключил, что в будущем российская военная полиция в Сирии пополнится дополнительной техникой. Также планировалось уточнить, потребуются ли подкрепления по личному составу.

9 октября Эрдоган объявил о начале военной операции против курдских формирований на северо-востоке Сирии. Позже он отметил, что согласовал "Источник мира" с Россией. Однако позже операция была приостановлена.