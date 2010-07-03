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Москва 24

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Политика

13:02

Песков назвал нелегитимным присутствие американских военных в Сирии

политика

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Все незаконно находящиеся в Сирии иностранные военные должны покинуть эту страну, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По словам представителя Кремля, только российские подразделения находятся в Сирии на легитимной основе, поскольку это было сделано по просьбе сирийского руководства.

Конечной целью полного политического урегулирования в регионе является полный вывод любых иностранных вооруженных сил с территории Сирии. "Эту позицию разделяют и Москва, и Дамаск", – отметил Песков.

Он также указал на то, что при решении вопросов, связанных с урегулированием ситуации в Сирии, необходимо опираться на реальные дела. "Нужно ориентироваться на реальность. Достаточно вспомнить ситуацию с курдами, которые, наверное, вряд ли склонны доверять обещаниям своих недавних ближайших партнеров", – заключил пресс-секретарь президента.

Ранее журналисты американского телеканала CNN посчитали, что успешная встреча лидеров Турции и России по Сирии показала, что США являются "самыми большими неудачниками" на международной арене.

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