Глава Минобороны провел переговоры с командиром "Сил демократической Сирии"

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Министр обороны России Сергей Шойгу провел переговоры по видеоконференции с главнокомандующим Сирийскими демократическими силами (СДС) Мазлумом Абдо.

Как передает РИА Новости со ссылкой на сообщение Минобороны РФ, в переговорах также участвовал начальник Генштаба Валерий Герасимов.

"Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу обсудил с Мазлумом Абдо ход выполнения курдской стороной мероприятий в рамках договоренностей, достигнутых президентами России и Турции 22 октября в Сочи", – говорится в сообщении.

Ранее Минобороны составило карту с зоной на северо-западе Сирии, где патрулирует военная полиция России. Военнослужащие прибыли в регион 23 октября по договоренности президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Известно, что российская военная полиция и подразделения армии Турции будут совместно патрулировать полосу шириной 10 километров от сирийско-турецкой границы.

Министр иностранных дел Сергей Лавров ранее сообщил, что российская военная полиция и войска Сирии будут вместе патрулировать район, прилегающий к зоне турецкой операции "Источник мира". Лавров подчеркнул, что разрешение курдского вопроса в Сирии невозможно без восстановления контроля Дамаска над границей с Турцией.

9 октября Эрдоган объявил о начале военной операции против курдских формирований на северо-востоке Сирии. Позже он отметил, что согласовал "Источник мира" с Россией.

Евросоюз раскритиковал атаку турецкой армии, а Трамп подписал указ о санкциях против Анкары. Госсекретарь США Майк Помпео заявил о готовности к военным действиям против Турции.

