Российские военные заняли бывший аэродром США в Сирии

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Российская военная полиция взяла под контроль аэродром близ Кобани на севере Сирии. Ранее там находилась база военных США, сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение старшего инспектора военной полиции.

"Наше подразделение приступило к охране аэродрома и территории военной базы, организовав патрулирование по периметру и боевое охранение на оборудованных огневых позициях", – сказал собеседник агентства.

По его словам, саперы проверяют объект, который покинули американские военные 13 ноября, на отсутствие взрывчатки.

Как отмечается, оставленная в спешке инфраструктура указывает на то, что войска США планировали надолго обосноваться на сирийской территории.

В сообщении говорится, что там остались оборудованные кондиционерами модули для комфортного проживания, автономная система энергообеспечения, мобильные гигиенические комплексы, рассчитанные на обслуживание около сотни человек, а также зал для фитнеса с тренажерами.

В конце октября в Сирию перебросили 300 российских военных полицейских. Подразделения Вооруженных сил РФ, ранее дислоцированные в Чечне, перебросили с аэродрома в Северной Осетии.

Сообщалось, что военные будут помогать мирным жителям и поддерживать правопорядок. Полицейские должны были патрулировать территорию в 30 километрах от сирийско-турецкой границы.

22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов. Соглашение касается вопросов, которые помогут разрешить острую ситуацию на сирийско-турецкой границе. По условиям договора, российская военная полиция и части сирийской армии войдут в зону за пределами турецкой операции в Сирии.

