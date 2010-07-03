МИД осудил попытки США закрепить военное присутствие в Сирии

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Попытки США укрепить свое военное влияние на северо-востоке Сирии неприемлемы и противоречат нормам международного права. Такое мнение выразил заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин.

"Любые действия, мы сейчас не говорим какие, которыми пытаются закрепить незаконное военное присутствие США, являются, с нашей точки зрения, противоречием международному праву и неприемлемы", – цитирует Вершинина ТАСС.

Замминистра также заявил о готовности России оказать содействие диалогу Дамаска с курдами, в том числе по вопросу присоединения "Сил демократической Сирии" к правительственной армии страны.

"Мы не раз говорили, что выступаем за налаживание и ведение диалога между курдскими представителями и центральной властью Дамаска и рассматриваем курдов в качестве неотъемлемой части сирийского народа", – сказал Вершинин.

Ранее американская армия начала строить две новые военные базы в богатой нефтью провинции Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии. В район населенного пункта Сур, где разместится база, направили строительную технику и дополнительные военные отряды – от 250 до 300 солдат.

Российские власти считают, что США стремятся наращивать свою военную мощь в этом регионе Сирии, чтобы незаконно откачивать нефть из богатых месторождений. В Минобороне заявляли, что Вашингтон ежемесячно получает от контрабанды сирийского топлива более 30 миллионов долларов. Американцы, в свою очередь, связывают усиление военного присутствие с необходимостью предотвратить доступ террористов к нефтяным месторождениям.