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Политика

13:06

США построят две новые базы в нефтеносном районе Сирии

политика за рубежом

Фото: ТАСС/Uwe Anspach/DPA

Американские военные приступили к строительству двух новых баз в богатой нефтью сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Регион располагается на северо-востоке страны, сообщило РИА Новости.

Базы появятся в районе населенного пункта Сур. Здесь уже находится множество единиц строительной техники, а также увеличен контингент военнослужащих – в район работ дополнительно направили от 250 до 300 солдат. Местную группировку войск также усилят бронетранспортерами, тяжелым вооружением и боеприпасами.

США используют территорию крупнейшего сирийского нефтяного месторождения "Омар" в качестве базы. Американские военные заявляли, что это сделано ради того, чтобы не допустить незаконные группировки и террористические группировки к топливу.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, США незаконно выкачивают нефть в Сирии. Специалист заявляла, что каждый месяц американцы контрабандно вывозят из страны топливо на сумму свыше 30 миллионов долларов.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер отметил, что захват сирийских нефтяных месторождений не был изначальной целью США. Исследователь считает, что происходящее можно назвать компромиссом между Трампом и политической элитой его страны.

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