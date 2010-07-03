Минобороны обвинило США в контрабанде сирийской нефти

11:40
фото: РИА Новости/ Михаил Воскресенский
Государственные органы США каждый месяц получают от добычи нефти в Сирии более 30 миллионов долларов, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"С учетом того, что стоимость одного барреля сирийской контрабандной нефти составляет 38 долларов США, ежемесячная выручка этого "частного бизнеса" американских государственных служб превышает 30 миллионов долларов", – приводит слова Конашенкова РИА Новости.
По его словам, за эти деньги руководство Пентагона и Лэнгли будут готовы охранять и оборонять нефтяные скважины в Сирии от мифических противников.
Глава Пентагона Марк Эспер ранее заявил, что США планируют усилить позиции в районе сирийского Дейр-эз-Зора, чтобы предотвратить доступ террористов к нефтяным месторождениям.
9 октября Турция начала операцию "Источник мира" на севере Сирии, направленную против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и запрещенной в РФ террористической группировки ИГ. Турецкая авиация нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.
Евросоюз раскритиковал атаку турецкой армии. Дональд Трамп подписал указ о санкциях против Анкары.
19 октября стало известно, что Турция договорилась с США о создании зоны безопасности. В зону безопасности войдут провинции Эр-Ракка и Дейр-эз-Зор
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская военная полиция и сирийские войска будут совместно патрулировать район, прилегающий к зоне турецкой операции "Источник мира".
23 октября стороны приняли меморандум, предполагающий остановку операции в Сирии и отвод курдских сил на 30 километров от сирийско-турецкой границы в течение 150 часов. Минобороны Турции отметило, что вывод курдских войск завершен и сейчас нет необходимости в еще одной военной операции.
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