Минобороны обвинило США в контрабанде сирийской нефти

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Государственные органы США каждый месяц получают от добычи нефти в Сирии более 30 миллионов долларов, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"С учетом того, что стоимость одного барреля сирийской контрабандной нефти составляет 38 долларов США, ежемесячная выручка этого "частного бизнеса" американских государственных служб превышает 30 миллионов долларов", – приводит слова Конашенкова РИА Новости.

По его словам, за эти деньги руководство Пентагона и Лэнгли будут готовы охранять и оборонять нефтяные скважины в Сирии от мифических противников.

Глава Пентагона Марк Эспер ранее заявил, что США планируют усилить позиции в районе сирийского Дейр-эз-Зора, чтобы предотвратить доступ террористов к нефтяным месторождениям.

9 октября Турция начала операцию "Источник мира" на севере Сирии, направленную против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и запрещенной в РФ террористической группировки ИГ. Турецкая авиация нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.

Евросоюз раскритиковал атаку турецкой армии. Дональд Трамп подписал указ о санкциях против Анкары.

19 октября стало известно, что Турция договорилась с США о создании зоны безопасности. В зону безопасности войдут провинции Эр-Ракка и Дейр-эз-Зор

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская военная полиция и сирийские войска будут совместно патрулировать район, прилегающий к зоне турецкой операции "Источник мира".

23 октября стороны приняли меморандум, предполагающий остановку операции в Сирии и отвод курдских сил на 30 километров от сирийско-турецкой границы в течение 150 часов. Минобороны Турции отметило, что вывод курдских войск завершен и сейчас нет необходимости в еще одной военной операции.